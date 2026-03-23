Mnogima je zapala za oko činjenica da je "Beogradska arena" bila poluprazna na prvom ovosezonskom derbiju u regionalnom takmičenju. Prema zvaničnoj statistici meč je uživo pratilo "samo" 10.718 navijača, što je daleko slabija poseta nago na utakmicama Zvezde u Evroligi.

"Poznato je da kod nas nije ista podrška u Evroligi i ABA ligi, to je otežavajuća okolnost. Komšije nemaju taj problem, oni su uvek tamo. Više bih voleo da je drugačije, zna se šta nama znače navijači, ali hvala ovim ljudima koji su večeras došli i korektno navijali", rekao je Obradović.