Trener Zvezde Saša Obradović prokomentarisao slabiju posetu navijača na večitom derbiju.

Košarkaši Crvene zvezde slavili su kao domaćini protiv Partizana 100:96 u meču četvrtog kola Top 8 fraze regionalne ABA lige.

Večiti derbi ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mnogima je zapala za oko činjenica da je "Beogradska arena" bila poluprazna na prvom ovosezonskom derbiju u regionalnom takmičenju. Prema zvaničnoj statistici meč je uživo pratilo "samo" 10.718 navijača, što je daleko slabija poseta nago na utakmicama Zvezde u Evroligi.

Prazne stolice u Areni prokomentarisao je nakon meča i trener crveno-belih Saša Obradović.

"Poznato je da kod nas nije ista podrška u Evroligi i ABA ligi, to je otežavajuća okolnost. Komšije nemaju taj problem, oni su uvek tamo. Više bih voleo da je drugačije, zna se šta nama znače navijači, ali hvala ovim ljudima koji su večeras došli i korektno navijali", rekao je Obradović.

Prazna arena sat vremena pred derbi Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ne propustiteKošarkaMEKINTAJER ODGOVORIO NA GLASINE DA NAPUŠTA ZVEZDU: Evo šta je rekao sjajni plejmejker crveno-belih...
Karlik Džons i Kodi Miler Mekintajer
KošarkaVLADE ĐUROVIĆ UKAZAO NA JEDNU STVAR POSLE POBEDE ZVEZDE U VEČITOM DERBIJU: Niko ne obraća pažnju na to...
Vlade Đurović.jpg
KošarkaOVAKO JE CRVENA ZVEZDA POBEDILA PARTIZAN! Pogledajte najbolje momente sa večitog derbija! (VIDEO)
Nikola Kalinić i Isak Bonga na večitom derbiju
KošarkaCRVENA ZVEZDA U PAKLU PRED BASKONIJU: Obradović objasnio šta je sa Monekeom i Izunduom! Delije se hvataju za glavu!
Saša Obradović

Slavlje navijača i igrača Zvezde Izvor: Mondo/Tijana Jevtić