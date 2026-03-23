OBRADOVIĆ OTVORENO O PRAZNIM STOLICAMA U ARENI: Komšije nemaju taj problem - oni su uvek tamo!
Trener Zvezde Saša Obradović prokomentarisao slabiju posetu navijača na večitom derbiju.
Košarkaši Crvene zvezde slavili su kao domaćini protiv Partizana 100:96 u meču četvrtog kola Top 8 fraze regionalne ABA lige.
Mnogima je zapala za oko činjenica da je "Beogradska arena" bila poluprazna na prvom ovosezonskom derbiju u regionalnom takmičenju. Prema zvaničnoj statistici meč je uživo pratilo "samo" 10.718 navijača, što je daleko slabija poseta nago na utakmicama Zvezde u Evroligi.
Prazne stolice u Areni prokomentarisao je nakon meča i trener crveno-belih Saša Obradović.
"Poznato je da kod nas nije ista podrška u Evroligi i ABA ligi, to je otežavajuća okolnost. Komšije nemaju taj problem, oni su uvek tamo. Više bih voleo da je drugačije, zna se šta nama znače navijači, ali hvala ovim ljudima koji su večeras došli i korektno navijali", rekao je Obradović.