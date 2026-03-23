Košarkaši Denvera savladali su pred svojim navijačima Portland rezultatom 128:123, uz još jedno sjajno izdanje našeg Nikole Jokića .

Somborac je "sa pola gasa" zabeležio novi tripl-dabl, 28. u sezoni i ukupno 192. u NBA karijeri. Već početkom treće četvrtine Nikola je bio dvocifren u tri kolone, a utakmicu je na kraju završio sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.