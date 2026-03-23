Najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić biće na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u okršaju sa Detroit Pistonsima.

Lejkersi, Luka Dončić


Disciplinska komisija NBA lige poništila je tehničku grešku koja je dodeljena Dončiću nakon verbalnog okršaja sa centrom Orlanda Gogom Bitadzeom, pa će Luka biti u sastavu za meč sa Pistonsima.

Zanimljivo, tehnička je poništena i centru iz Gruzije Gogi Bitadzeu.

Podsetimo, Dončić je protiv Orlanda zaradio 16. tehničku u sezoni, a prema pravilima lige svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna.

Ipak, nakon žalbe Lejkersa tehnička je poništena, pa suspenzije neće biti, za sada...

Šta se dogodilo?

U finišu treće deonice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške reči između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smeškao, a onda prišao sudiji i zagrmeo:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadzea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodelio po tehničku.

