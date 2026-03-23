Košarkaši Njujorka su pobedili na svom parketu Vašington sa 145:113.

Karl Entoni Tauns je postigao 26 poena uz 16 skokova, dok je Džejlen Branson dodao 23 poena za Nikse koji su upisali šestu uzastopnu pobedu.

U redovima Vašingtona, koji je doživeo i 16. poraz u nizu, najefikasniji je bio Džejden Hardi sa 25 poena.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević igrao je 15 minuta i za to vreme je upisao 13 poena i po jedan skok i asistenciju.

Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

