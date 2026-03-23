TRISTAN DVOCIFREN PROTIV NIKSA! Očajni Vizardsi doživeli 16. uzastopni poraz!
Košarkaši Njujorka su pobedili na svom parketu Vašington sa 145:113.
Karl Entoni Tauns je postigao 26 poena uz 16 skokova, dok je Džejlen Branson dodao 23 poena za Nikse koji su upisali šestu uzastopnu pobedu.
U redovima Vašingtona, koji je doživeo i 16. poraz u nizu, najefikasniji je bio Džejden Hardi sa 25 poena.
Srpski košarkaš Tristan Vukčević igrao je 15 minuta i za to vreme je upisao 13 poena i po jedan skok i asistenciju.
Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
