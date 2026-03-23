Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Košarkaši Denvera savladali su pred svojim navijačima Portland (128:112), a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom, 28. u sezoni i ukupno 192. u NBA karijeri.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

U laganom ritmu, za 35 minuta igre Srbin je zabeležio 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.

Već nakon 36 minuta košarke Somborac je bio dvocifren u tri kolone, što je posebno impresivno.

Verovali ili ne, Jokić je 85. put u karijeri zabeležio tripl-dabl pre ulaska u poslednju deonicu, po čemu je neprikosnoven u istoriji najjače lige sveta.

Otkako se u NBA vodi precizna statistika (sezona 1997/98), niko nikada nije bio toliko produktivan za tako kratko vreme.

Jokić je na dobrom putu da postane apsolutni rekorder po broju tripl-dablova. Nikola sada ima 192 u karijeri, a na prvom mestu večne liste je Rasel Vestbruk sa 208.

Genijalan potez Nikole Jokića