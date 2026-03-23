Košarkaši Finiksa pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Toronta sa 120:98 i tako prekinuli niz od pet vezanih poraza u NBA ligi.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Devin Buker sa 25 i Džejlin Grin sa 20 poena.

Toronto je predvodio Skoti Barns sa 17 poena, dok su Džakobi Volter i Ar Džej Beret dodali po 13.

Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije sa 40 pobede i 32 poraza, dok je ekipa Darka Rajakovića peta na Istoku sa skorom 39/31.

