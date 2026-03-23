Srpski plejmejker blista u razvojnoj NBA ligi.
TOP IGRA TOP! Nikola plesao po terenu - NBA šampion se odmah pohvalio! Fantastična partija mladog srpskog košarkaša! (VIDEO)
Košarkaš Oklahome i reprezentativac Srbije, Nikola Topić, prikazao je još jednu fantastičnu partiju u dresu razvojnog tima Tandera.
Nikola Topić u sezoni 2025/26
OKC Blu savladao je Memfis Hasl rezultatom 125:115, a popularni "Top" blistao je na ovom meču.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu Topić - sjajno organizovao igru, postizao poene na sve moguće načine i maistralno razigravao saigraće.
Za pola sata igre zabeležio je 21 poen (7/9 za dva, 1/2 za tri, 3/3 slobodna bacanja), četiri skoka i devet asistencija. Uz to, bio je odličan i u odbrani, pa je utakmicu završio sa četiri ukradene lopte.
Njegovom impresivnom partijom pohvalila se i Oklahoma, koja je na svom zvaničnom nalogu podelila Nikolinu statistiku sa ovog meča.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
