Slušaj vest

 Košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević doživeo je povredu leđa na utakmici protiv Njujorka.

Niksi su prethodne noći pred svojim navijačima savladali goste iz prestonice rezultatom 145:113.

Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon nekoliko odličnih partija trener Vašingtona Brajan Kif odlučio je da srpskog reprezentativca uvrsti u startnu petorku, a Tristan je šansu koja se ukazala maksimalno iskoristio.

Igrao je sjajano, bio je najraspoloženiji u napadu - ubacio je 13 poena za svega 15 minuta igre, a onda je doživeo neverovatan peh.

Nakon sjajnog otvaranja drugog poluvremena i osam postignutih poena u nizu (dve trojke), osetio je bol u donjem delu leđa i morao je da napusti teren.

Mogla je ovo biti njegova utakmica karijere, ali povreda je učinila svoje... Izašao je iz igre i više se nije vraćao, a klub je nakon meča objavio da je pretrpeo povredu leđa, pa ga najverovatnije čeka pauza.

