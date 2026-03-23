I jeste opet Jago dos Santos imao svoje loše momente, ali je, za razliku od nekih prethodnih utakmica, u abaligaškom okršaju Crvene zvezde protiv najvećeg rivala pokazao i drugačiju stranu koju navijači ove sezone nisu često viđali.

Jago je od starta igrao četvrtu četvrtinu i tako je Kodi Miler-Mekintajer dobio nekoliko minuta odmora.

Međutim, Saša Obradović je napravio dobru odluku da Brazilca ostavi na terenu sve do tri minuta do kraja utakmice.

Jago dos Santos na abaligaškom derbiju

Jago je razigrao saigrače i pogodio važnu trojku kojom je njegov tim otišao na devet poena prednosti. Trener crveno-belih i te kako ceni plejmejkera, a to ovaj put nije bilo štetno po Zvezdu, jer je Brazilac za nešto manje od 13 minuta na terenu doneo crveno-belima dobre stvari.

Dos Santos je pogodio jedan od dva šuta za tri poena, a to su bili i njegovi jedini pokušaji na ovoj utakmici. Imao je tri poena i uz to pet asistencija, a njegov doprinos u poslednjoj deonici bio je važan faktor u pobedi crveno-belih.

Šta misli Saša Obradović o Jagu?

Saša Obradović izuzetno ceni i poštuje Jaga dos Santosa i njegove kvalitete na terenu i van njega.

U februaru ove godine, uoči utakmice Crvene zvezde protiv Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige trener ekipe sa Malog Kalemegdana je pričao upravo o Brazilcu.

"Možda 99 odsto njih ne bi izdržalo to što je Jago izdržao. Svaka mu čast. Nekoliko puta sam u svlačionici rekao da ima onu stvar mnogo veliku, da izdrži sve stvari i nepravde koje su mu se dešavale. Muški je izneo. Nije ni meni bilo lako da ga stavim u pravu poziciju", rekao je 11. februara Obradović i dodao:

"Igrač koji nam donosi stabilnost, posebno na plejmejkerskoj poziciji. Znam koliko je teško imati pa nemati ulogu. Kapa dole na odnosu, za reakciju, stvarno je to odlično izdržao", poručio je tada trener crveno-belih.

