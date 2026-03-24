Mnogi su strahovali da će skandal u kom se zadesio Luka Dončić negativno uticati na njegove igre u dresu Los Anđeles Lejkersa, ali čudesni Slovenac pokazao neverovatnu mentalnu snagu.

Nije dozvolio da ga privatni problemi poremete, štaviše, poslužili su kao dodatno gorivo na parketu. U jeku skandala, Luka igra košarku života!

Ipak, dok mu na terenu sve polazi od ruke - u privatnom životu problemi se nižu kao na traci.

Luka i njegova bivša verenica, Anamarija Goltes, zvanično su okončali dugogodišnju vezu i sada ih očekuje borba na sudu, za starateljstvo, alimentaciju...

Anamarija je navodno podnela zahtev za alimentaciju, pa su napravljene procene koliko bi jedna od najvećih zvezda NBA morala da plaća izdržavanje dece.

Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile u stranim medijima, Goltes je navodno tražila izuzetno visok iznos alimentacije, a prema nekim spekulacijama ona bi mogla da iznosi oko 300.000 dolara mesečno.

Kalifornija ili Slovenija

Konačan iznos alimentacije će zavisiti od toga u kojoj državi će se voditi postupak, jer su zakoni u Sjedinjenim Američkim Državama i Sloveniji potpuno različiti. Deca trenutno žive u Sloveniji, koja je domovina oba roditelja.

Ako bi se slučaj vodio u američkoj državi Kaliforniji, gde Dončić trenutno živi, to Luki nikako ne bi odgovaralo.

Tamo sudovi uzimaju u obzir nekoliko faktora - prihod oba roditelja, vreme koji svaki provodi sa decom, troškove nege i zdravstvenog osiguranja, životni standard roditelja. S obzirom na to da Luka zarađuje više od 40 miliona evra godišnje, stručnjaci procenjuju da bi uz tako visoke prihode i dvoje dece alimentacija mogla da iznosi između 10 i 20 odsto mesečnog neto prihoda. Prema grubim proračunima, to znači između 200 i 600 hiljada dolara. Ipak, u slučajevima izuzetno visokih prihoda, kalifornijski sudovi ponekad prilagode obračun - bez stroge primene pravne formule.

S druge strane, ukoliko se postupak bude odvijao u Sloveniji, alimentacija će biti daleko manja. Slovenačko porodično pravo fokusira se prvenstveno na potrebe dece. Sudovi uzimaju u obzir troškove stanovanja, obrazovanja, medicinske nege i svakodnevne brige o deci, kao i finansijsku situaciju oba roditelja. Za razliku od nekih američkih država, u Sloveniji ne postoji stroga procentualna formula, a naglasak je na razumnim potrebama dece, a ne na održavanju životnog standarda bogatih roditelja.

U takvim slučajevima, mesečni iznosi su obično niži nego u američkim sporovima. Prema grubim procenama, oni bi mogli da se kreću između 20 hiljada i 100 hiljada evra mesečno.

Međutim, strani mediji spekulišu da će sudski spor najverovatnije biti vođen u Kaliforniji.

Anamarija podnela zahtev u Kaliforniji?

Iako njihova deca trenutno žive u Sloveniji, Lukina bivša verenica zahtev za alimentaciju navodno je podnela u Kaliforniji.

Luka je tražio da se tužba odbaci, jer oni nisu stanovnici Kalifornije, prenose mediji.

U sudskim dokumentima navodi se da je Dončić mesecima pokušavao da nagovori bivšu partnerku da se sa decom preseli u Kaliforniju, ali ona je to odbila i vratila se u Sloveniju.

Dončić tvrdi da već pokriva sve troškove za njihovu decu i smatra da je podnošenje zahteva u Kaliforniji pokušaj da se dobije veći iznos alimentacije.