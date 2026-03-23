Košarkaš Igokee Strahinja Gavrilović najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Top 8 faze ABA lige.

Igokea je na svom terenu pobedila Cedevita Olimpiju sa 81:77, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Gavrilović.

On je za 23 minuta na terenu upisao 25 poena, osam skokova i po jednu asistenciju i ukradenu loptu, što mu je donelo indeks korisnosti 33.

Najveći indeks korisnosti u ovoj rundi takmičenja imao je košarkaš Bosne Dentej Karuters, 35, ali je njegov tim poražen od Kluža sa 90:93.

Beta