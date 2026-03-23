U pobedi nad Cedevitom ostvario je indeks 33!
zasluženo
PRIZNANJE IDE U LAKTAŠE - Gavrilović MVP kola Top 8 ABA lige!
Igokea je na svom terenu pobedila Cedevita Olimpiju sa 81:77, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Gavrilović.
On je za 23 minuta na terenu upisao 25 poena, osam skokova i po jednu asistenciju i ukradenu loptu, što mu je donelo indeks korisnosti 33.
Najveći indeks korisnosti u ovoj rundi takmičenja imao je košarkaš Bosne Dentej Karuters, 35, ali je njegov tim poražen od Kluža sa 90:93.
Beta
