Košarkaš Igokee Strahinja Gavrilović najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Top 8 faze ABA lige.

Igokea je na svom terenu pobedila Cedevita Olimpiju sa 81:77, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Gavrilović.

On je za 23 minuta na terenu upisao 25 poena, osam skokova i po jednu asistenciju i ukradenu loptu, što mu je donelo indeks korisnosti 33.

Najveći indeks korisnosti u ovoj rundi takmičenja imao je košarkaš Bosne Dentej Karuters, 35, ali je njegov tim poražen od Kluža sa 90:93.

Beta

Ne propustiteKošarka"JAGO IMA ONU STVAR MNOGO VELIKU!" Lepo nam je rekao Saša Obradović...
Jago dos Santos
KošarkaSRBIN BAŠ NEMA SREĆE! Dobio šansu u startnoj petorci i zablistao u čuvenoj dvorani, a onda doživeo neverovatan peh!
Tristan Vukčević
KošarkaTOP IGRA TOP! Nikola plesao po terenu - NBA šampion se odmah pohvalio! Fantastična partija mladog srpskog košarkaša! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaUBEDLJIV PORAZ DARKOVOG TORONTA: Finiks na krilima Bukera prekinuo crni niz! (VIDEO)
Darko Rajaković

Zvižduci za trenera Partizana Ðoana Penjaroju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić