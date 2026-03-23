DA LI JE SAŠA OBRADOVIĆ PRETERAO POSLE DERBIJA IZJAVOM O PARTIZANU? "Neka ovo bude jak trening pred ono što nas čeka"! (ANKETA)
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u večitom derbiju ljutog gradskog rivala Partizan rezultatom 100:96 u utakmici četvrtog kola plej-of grupe ABA lige.
Navijačima Partizana je posle meča zasmetala izjava trenera Zvezde Saše Obradovića, koji je na konferenciji analizirao trijumf nad večitim rivalom:
Obradović je rekao sledeće:
- Meni nije bilo rečeno da je nebitna utakmica. Tako sam i ušao i gledao na ovu utakmicu, postoji velika španse da izgubiš utakmicu, naravno Partizan, tako te ljudi ocenjuju. Mnogo je važno da nismo imali veliku potrošnju, neka ovo bude jak trening pred ovo što nas čeka.Ja mislim da nema nijedna laka pobeda, igrali smo sa Partizanom koji nema drugi način razmišljanja. Igraju super, imaju super trenera, nemaju ono što mi imamo, a to je da sve moramo, oni u svemu onome nemaju obavezu da pobede. Ja više volim obe jake pritiske i tako treba uvek da bude - istakao je Obradović.
Dok se navijači Zvezde naslađuju rečima Obradovića da je,"to bio jači trening", Grobari su sa druge strane ljuti na trenera crveno-belih.
Kakvo je vaše mišljenje, da li je Obradović potcenio Partizan?
