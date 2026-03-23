Košarkaši Zadra pobedili su večeras na svom parketu Studentski centar 69:62 (16:21, 17:19, 20:18, 16:4), u petom kolu plej-auta regionalne ABA lige.

Zadar je predvodio Vladimir Mihailović sa 22 poena, a pratili su ga Boris Tišma i Lovro Mazalin sa po 14 poena.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Najefikasniji kod gostiju iz Podgorice bili su Darijus Džonson sa 14, Aleksa Ilić i Mateo Drežnjak sa po 13 i Nikola Pavlićević sa 10 poena.

Zadar je četvrti u plej-autu sa ukupnim skorom od osam pobeda i 12 pobeda, a Studentski centar je na devetom mestu sa skorom 5/16.

U narednom kolu, Zadar će gostovati Splitu, dok će Studentski centar u Subotici gostovati Spartaku.

Ne propustiteKošarkaPRIZNANJE IDE U LAKTAŠE - Gavrilović MVP kola Top 8 ABA lige!
Strahinja Gavrilović
Košarka"JAGO IMA ONU STVAR MNOGO VELIKU!" Lepo nam je rekao Saša Obradović...
Jago dos Santos
KošarkaMILER-MEKINTAJER ODGOVORIO NA GLASINE DA NAPUŠTA ZVEZDU: Evo šta je rekao sjajni plejmejker crveno-belih...
Karlik Džons i Kodi Miler Mekintajer
KošarkaOVAKO JE CRVENA ZVEZDA POBEDILA PARTIZAN! Pogledajte najbolje momente sa večitog derbija! (VIDEO)
Nikola Kalinić i Isak Bonga na večitom derbiju

Đoan Penjaroja besan zbog tehničke Izvor: MONDO/Nikola Lalović