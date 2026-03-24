Posle uzbudljive završnice Detroit Pistonsi savladali su na svom terenu Lejkerse (113:110) i tako prekinuli sjajnu seriju tima iz LA od devet uzastopnih pobeda u najjačoj ligi sveta.

Imali su Pistonsi velikih +16 na svega pet minuta do kraja meča (105:89) i delovalo je da će rutinski zabeležiti trijumf, ali gosti se nisu predavali. Napravili su seriju i na dva i po minuta pre kraja stigli do izjednačenja. Ipak, u uzbudljivoj završnici bolje se snašao domaći tim. Zahvaljujući rezervnom pleju Denisu Dženkinsu, koji je na ovom meču ostvario rekord karijere, uspeli su da se domognu trijumfa.

Dženkins je sjajno odmenio povređenog Kejda Kaningema - bio je najefikasniji u svom timu sa 30 postignutih poena. Odličnu partiju prikazao je Džejlen Duren, koji je meč završio sa 20 poena i 11 skokova, dok je iskusni Heris dodao 12 poena.

U ekipi Lejkersa ponovo je najefikasniji bio Luka Dončić. Ubacio je Slovenac 32 poena, ali prilično se ispromašivao na ovom meču, imao je 11/29 iz igre i loših 3/13 za tri. Dodao je sedam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Treba istaći da je ovo bila 10. uzastopna partija na kojoj ubacio 30+ poena.

Detroit - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Luku je pratio Ostin Rivs sa 24 poena, Ejton je imao 13 uz 10 skokova, a blizu novog tripl-dabl učinka bio je veteran Lebron Džejms, koji je meč završio sa 12 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Pistonsi su lideri Istočne konferencije, dok Lejkersi trenutno zauzimaju treće mesto na Zapadu.

