Košarkaši Golden Stejta pobedili su posle produžetka Dalas 137:131, a utakmicu je nažalost obeležila jeziva povreda igrača Voriorsa - Mozesa Mudija.

Na minut i 14 sekundi pre kraja produžetka Mudi je ukrao loptu Kuperu Flegu i krenuo sam ka košu Dalasa. Hteo je da izvede jedno atraktivno zakucavanje, ali u momentu kada se odrazio njegovo levo koleno je stradalo. Pao je na parket i previjao se od bolova. Saigrači Dvorana je u momentu zanemela, saigrači su se uhvatili za glavu - bilo je jasno da se radi o teškoj povredi. Nekoliko minuta mu se ukazivala pomoć na terenu, a zatim je uz pratnju medicinskog osoblja na nosilima iznet sa terena. 

Mudi je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 23 postignuta poena.

Pobedi Golden Stejta Kristap Porzingis doprineo je sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, Brandin Podžijemski sa 20 poena, 10 skokova i šest asistencija, a Geri Pejton sa 17 poena.

U poraženom timu Fleg je imao 32 poena i devet asistencija, ali i sedam izgubljenih lopti, Danijel Gaford dodao je 20 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Nadži Maršal 16 poena i sedam asistencija.

