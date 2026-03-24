Na minut i 14 sekundi pre kraja produžetka Mudi je ukrao loptu Kuperu Flegu i krenuo sam ka košu Dalasa. Hteo je da izvede jedno atraktivno zakucavanje, ali u momentu kada se odrazio njegovo levo koleno je stradalo. Pao je na parket i previjao se od bolova. Saigrači Dvorana je u momentu zanemela, saigrači su se uhvatili za glavu - bilo je jasno da se radi o teškoj povredi. Nekoliko minuta mu se ukazivala pomoć na terenu, a zatim je uz pratnju medicinskog osoblja na nosilima iznet sa terena.