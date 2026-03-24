Iz neobrašnjivih razloga Bogdan Bogdanović nalazi se u nemilosti trenera Tajrona Lua ove sezone.

Odlukom trenera Klipersa ispao je iz rotacije, pa je u 2026. godini kapiten našeg nacionalnog tima upisao samo pet nastupa u najjačoj ligi sveta.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Prethodne noći Klipersi su ubedljivo savladali Milvoki 129:96, a Lu se setio Bogdana u samom finišu meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno.

Najmanju minutažu od svih igrača u sastavu imao je Bogdan na ovom meču. Proveo je svega sedam minuta na parketu i zabeležio po skok i asistenciju. Uspeo je da uputi i tri šuta, ali nije bio precizan.

Kliperse je do pobede predvodio Kavaj Lenard sa 28 poena, dok se u poraženom timu istakao Geri Trent Džunior sa 20 poena.

Klipersi trenutno zauzimaju osmo mesto na Zapadu sa učinkom 36-36, dok je Milvoki 11. na Istoku sa 29 pobeda i 42 poraza.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1