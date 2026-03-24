Košarkaši San Antonija pobedili su Majami 136:111 i tako stigli do šeste uzastopne pobede u najjačoj ligi sveta.

Ekipu je do pobede predvodio Viktor Vembanjama sa 26 poena, 15 skokova i pet blokada, a Keldon Džonson i Dilan Harper postigli su po 21 poen.

Stefon Kasl pobedi je doprineo sa 19 poena, sedam skokova i šest asistencija, a Dearon Foks sa 14 poena i šest asistencija.

Majami je izgubio petu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bili su Norman Pauel sa 22 poena i Bem Adebajo i Tajler Hiro sa po 18 poena.

Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao ni na ovom meču.