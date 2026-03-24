Košarkaši Toronto Reptorsa ubedljivo su savladali ekipu Jute - 143:127 i na dobrom su putu da obezbede direktan plasman u plej-of NBA lige.

Sjajno šutresko veče imali su izabranici trenera Darka Rajakovića - ubacili su 20 trojki iz 37 pokušaja i zasluženo stigli do ubedljivog trijumfa.

Darko Rajaković

Ar Džej Beret je predvodio Reptorse sa 27 poena, Sandro Mamukelašvili je dao 23, Džakobi Volter 21, a Skoti Barns je imao 20 poena i 10 asistencija.

U poraženom timu istakao se ruki Ejs Bejli sa 37 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium