Košarkaši Oklahome pobedili su noćas Filadelfiju 123:103 i ostvarili 12. uzastopnu pobedu u najjačoj ligi sveta.

Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander sa 22 poena, pet skokova i pet asistencija, Džejlin Vilijams sa 18 poena, osam skokova i četiri asistencije, Džejlen Vilijams sa 18 poena i šest asistencija i Čet Holmgren sa 17 poena, devet skokova i pet blokada.

U timu Filadelfije Vi Džej Edžkomb bio je najefikasniji sa 35 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Trendon Votford dodao je 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, a bivši igrač Partizana, Kameron Pejn, meč je završio sa 10 poena i šest asistencija.

U timu nije bilo Tajrisa Maksija, Džoela Embida i Pola Džordža.

