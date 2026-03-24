OKLAHOMA SVE REDOM GAZI - 12. TRIJUMF U NIZU! Solidno izdanje bivšeg asa Partizana! (VIDEO)
Košarkaši Oklahome pobedili su noćas Filadelfiju 123:103 i ostvarili 12. uzastopnu pobedu u najjačoj ligi sveta.
Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander sa 22 poena, pet skokova i pet asistencija, Džejlin Vilijams sa 18 poena, osam skokova i četiri asistencije, Džejlen Vilijams sa 18 poena i šest asistencija i Čet Holmgren sa 17 poena, devet skokova i pet blokada.
U timu Filadelfije Vi Džej Edžkomb bio je najefikasniji sa 35 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Trendon Votford dodao je 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, a bivši igrač Partizana, Kameron Pejn, meč je završio sa 10 poena i šest asistencija.
U timu nije bilo Tajrisa Maksija, Džoela Embida i Pola Džordža.
