Slušaj vest

Kukao je, kukao, kukao i nakon najprljavije kampanje u istoriji NBA lige 2023. godine iskukao MVP nagradu Kamerunac Džoel Embid.

Iako je Nikola Jokić, po svemu prikazanom, te sezne zaslužio prestižno priznanje, kampanja koja se mesecima vodila protiv Njega urodila je plodom. Embid je na sramnom glasanju dobio ubedljivu većinu i nezasluženo odneo trofej namenjen najboljem igraču lige.

1/11 Vidi galeriju Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Vodio je Nikola Nagetse prvi put u istoriji franšize do liderske pozicije na Zapadu, imao je 30+ tripl-dablova u sezoni, imao drastično bolju statistiku od glavnog rivala, koji se četiri sezone nije pojavio u "Bol areni" - jer ne sme... Ali džaba sve... Statistika koja bi trebalo da bude presudna kod dodele priznanja ovaj put očito nije imala ulogu, pa Somborac nije dobio nagradu koja mu po svemu prikazanom apsolutno pripada.

Da laskava titula nije otišla u prave ruke, jasno se videlo u ovoj plej-of seriji.

Dok je Nikola dominirao na terenu i ispisivao istoriju NBA lige, njihov voljeni MVP nije znao gde udara. Srbin je Nagetsima doneo istorijsku titulu šampiona, dok je otišao na odmor nakon polufinalne serije Istočne konferencije.

Nakon sezone 2022/23 Jokić je nastavio da dominira, a ljubimac Amera Džoel Embid je "nestao".

Od sezone kada je Kameruncu nepravedno uručeno MVP priznanje Nikola Jokić je ostvario 87 tripl-dablova. S druge strane, Embid je u istom vremenskom periodu jedva odigrao 91 meč!

Konkretno, ove sezone Kamerunac je upisao samo 33 nastupa i kako stvari trenutno stoje, ostaće upamćen kao jedini od 37 igrača koji su dobijali MVP priznanje, a da nikada nisu dogurali ni do finala Konferencije.