Francuski superstar Viktor Vembanjama silno želi prestižno MVP priznanje.

Sparsi blistaju ove sezone, ostvarili su 16 pobeda u poslednjih 18 utakmica i trenutno zauzimaju drugo mesto u Zapadnoj konferenciji.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Majamijem, u kom je za svega 26 minuta igre zabeležio 26 poena, 15 skokova, četiri asistencije i pet blokada, Vembanjama je izjavio da želi MVP titulu.

Viktor Vembanjama

Francuz smatra da je ove sezone najbolji igrač u ligi.

"Razmišljao sam o tome. Trenutno postoji debata... I treba da postoji, iako mislim da bi ja trebalo da predvodim trku. Potrudiću se da na kraju sezone ne bude nikakve dileme", rekao je Vembi.

Izneo je i tri klučna razloga zbog kojih smatra da zaslužuje prestižno priznanje.

"Prvi je da je odbrana 50% igre i da je trenutno potcenjena u MVP trci. Verujem da sam najuticajniji defanzivni igrač u ligi", kaže Francuz i dodaje:

"Drugi argument je da smo skoro počistili Oklahomu Siti i da smo ih tri puta ubedljivo pobedili sa njihovim najjačim sastavom".

"Treći argument je da uticaj u napadu nisu samo poeni", ističe Vembanjama.

Vembanjama ove sezone prosečno beleži 24,3 poena, 11,2 skoka, 3 asistencije i 3 rampe po meču.

Aktuelni MVP, Šei Gildžus-Aleksander iz Oklahome glavni je favorit za prestižnu nagradu. Kako sada stvari stoje, sledeći na listi je superstar Lejkersa Luka Dončić. Treće najbolje kvote ima Vembanjama, dok je jedno mesto ispod Nikola Jokić.