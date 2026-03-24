Slušaj vest

Bivši srpski košarkaš, Nikola Otašević, podelio je jednu zanimljivu anegdotu iz svoje karijere i to iz perioda dok je igrao za kultni srpski klub Hemofarm iz Vršca.

Otašević je gostovao u podkastu "Jao Mile" gde se setio kako je zajedno sa saigračima 2011. godine bio zaglavljen u autobusu kod Jablanice zbog snežne mećave.

Trebalo je da igrači Hemofarma stignu u Široki Brijeg, ali je sneg prelomio da sudbina bude malo drugačija.

- 2011. kada sam igrao u Hemofarmu, išli smo na utakmicu u Široki Brijeg. Seli smo u autobus u Vršcu i već je počeo da pada sneg. Toplo u autobusu, lepo, idemo, pada sneg, trpa, ubija. Došlo smo nekako do Sarajeva, u Sarejevu već bio sneg do kolena. Zaustavlja nas policija i kažu: 'Biće teško da dođete do Mostara, bolje vam je da se vratite - počeo je priču Otašević, pa u dahu nastavio:

1/6 Vidi galeriju Nikola Otašević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

- Mora da se ide, sutra je utakmica, večeras trening. Već kako prilazimo Jablanici, ono je sneg prešao kolena i nailazimo pored dve najpoznatije pečenjare. Mi svi igrači 'daj stani, ne možemo da prđemo'. Već se muči autobus, nisu čustili. Ništa, mora da se ide dalje, mi kako smo krenuli da se spuštamo ka Mostaru, idemo uz Neretvu, i nailazimo u jednom trenutku na čistač i da se mimoiđemo i tu se zaglavimo i tu ostanemo 36 sati.

Sve je bilo u redu dok nisu ostali bez hrane, vode i grejanja...

- Iza nas dvoja troja kola, to je nekih 18 ili 20 kilometara od Mostara i tu smo se zaglavili. Sneg bio dva, dva i po metra, nije moglo da se izađe ispred autobusa. Sve je bilo super dok je bilo hrane dok je bilo vode, dok je bilo grejanja. Autobus radi sve vreme, ne gasi se, čekamo pomoć, ali nema nikog da se javi.

Stigla je i kratkotrajna pomoć, a spas je došao u vidu sestre Mirze Teletovića koja se našla u zavejanoj koloni.

- Bila je jedan kuća na 100 metara od nas gde su živeli neki stariji ljudi. Doneli su nam jednu pogaču okruglu i jedan sir isto tako okrugli, tvrdi, to smo izdelili nas 25. U jednom automobilu je bila sestra Mirze Teletovića jer su oni iz Jablanice. Sam Bog je poslao nju, ona je potegla neke svoje veze, da li je i Mirza zvao. Došli su onim motornim sankama da nam donesu bar malo vode i hrane - dodao je Otašević.

BONUS VIDEO: