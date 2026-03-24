Igrao je Nikola Jokić košarku života, pomerao granice od starta sezone i bio glavni favorit za MVP priznanje, a onda se desila povreda...

Jokić je krajem godine na utakmici protiv Majamija pretrpeo hiperekstenziju kolena, zbog čega je mesec dana bio van terena.

Uspešno se oporavio i nastavio da igra na svom prepoznatljivom nivou, ali fizički pritisak kojem je izložen nakon neugodne povrede ozbiljno brine ljude iz Denvera, otkrio je u emisiji "NBA Today" poznati novinar Mark Spirs.

"Zapravo čujem da su Nagetsi pomalo zabrinuti načinom na koji ga brane u poslednje vreme. Timovi ga čuvaju već na 5-6 metara od koša, naslanjaju se na njegove noge, igraju ispred, stavljaju ruke oko njega. Ipak, on i dalje pronalazi način da dominira", rekao je Spirs.

