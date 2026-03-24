Dončić u poslednje vreme igra na neverovatnom nivou i brojke koje beleži su spektakularne.

Lejkersi su poraženi u poslednjoj utakmici, a pre toga su imali devet vezanih pobeda.

Detroit - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Slovenac je u prethodnoj nedelji vodio svoj tim do četiri trijumfa u isto toliko utakmica, a proglašen je za igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji.

Na te četiri utakmice Luka Dončić je u proseku beležio 42,3 poena, 6,8 skokova i 6,3 asistencije po utakmici.

Kada je reč o Istočnoj konferenciji, za najboljeg igrača nedelje je proglašen igrač Nju Orleans Hornetsa Lamelo Bol.

