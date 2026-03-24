Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić je proglašen za igrača nedelje.
NESTVARNI LUKA DONČIĆ! Ove brojke su košarkaški fenomen, NBA je morala da reaguje
Dončić u poslednje vreme igra na neverovatnom nivou i brojke koje beleži su spektakularne.
Lejkersi su poraženi u poslednjoj utakmici, a pre toga su imali devet vezanih pobeda.
Detroit - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia
Slovenac je u prethodnoj nedelji vodio svoj tim do četiri trijumfa u isto toliko utakmica, a proglašen je za igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji.
Na te četiri utakmice Luka Dončić je u proseku beležio 42,3 poena, 6,8 skokova i 6,3 asistencije po utakmici.
Kada je reč o Istočnoj konferenciji, za najboljeg igrača nedelje je proglašen igrač Nju Orleans Hornetsa Lamelo Bol.
