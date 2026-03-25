Američkog košarkaša Kema Tomasa skupo je koštala alavost i previsoko mišljenje o sebi.

Tomas je u sezoni 2023/24 nastupao za Bruklin Netse i u proseku je beležio 22.5 poena po meču. Iako je naredne godine upisao samo 25 nastupa, sezonu je završio sa prosekom od 24 poena i smešio mu se ugovor karijere u najjačoj ligi sveta.

Odbio 30 miliona dolara, pa dva puta dobio otkaz - Kem Tomas!

Precenio je sebe Kem... Tražio je Netsima između 30 i 40 miliona dolara po sezoni i oni su ga bez razmišljanja odbili. Ponudili su dvogodišnji ugovor vredan 30 miliona, ali Tomas je smatrao da vredi barem duplo više, pa ponudu nije prihvatio. Bio je ubeđen da će neko drugi prihvatiti njegove uslove, ali to se nije desilo.

Na kraju je dobio šest miliona od Bruklina, pošto je leto proveo kao ograničeno slobodan agent.

Da stvar bude još gora, u februaru je dobio i otkaz u Bruklinu.

Uzeli su ga odmah Milvoki Baksi i delovalo je da će tamo ponovo oživeti karijeru. Na jednom meču ušao je sa klupe i ubacio čak 34 poena, ali to je bilo sve od Kema. Nisu bili preterano oduševljeni Baksi, pa su ga sada i oni precrtali.

Tako je od sigurnog dvogodišnjeg ugovora vrednog 30 miliona za samo nekoliko meseci ostao bez angažmana.