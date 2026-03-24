Luka Dončić u poslednje vreme često puni naslovne strane mnogih svetskih medija, kako zbog fenomenalne igre, tako i zbog privatnog života u kom mu ne ide najbolje.

Ljubav slovenačkog asa sa Anamariom Goltes je pukla, a Luka je doživeo sličnu sudbinu kao i njegov otac Saša Dončić. Bar kada je privatan život u pitanju.

Saša Dončić je važna figura u Lukinom životu, a njihove sudbine su povezane na neverovatan način.

Košarka u krvi

Saša Dončić rođen je u Sloveniji u porodici koja vodi poreklo sa Kosova i Metohije. Još kao mladić opredelio se za košarku i ubrzo započeo profesionalnu karijeru. Prve ozbiljne korake napravio je početkom devedesetih u ljubljanskom klubu Ilirija, gde je i započeo svoj put u seniorskoj konkurenciji.

Tokom narednih godina igrao je za više klubova u Sloveniji, ali i u inostranstvu, nastupajući u Srbiji i Francuskoj. Iako nikada nije dostigao globalnu slavu kakvu danas ima njegov sin, Saša je godinama bio cenjen kao pouzdan igrač i kasnije trener.

Nastupao je i za mlađe selekcije reprezentacije Jugoslavije, dok je početkom dvehiljaditih zabeležio i nekoliko nastupa za seniorsku reprezentaciju Slovenije.

Porodica i razvod

Saša Dončić je krajem devedesetih započeo vezu sa Mirjam Poterbin, sa kojom se venčao 1999. godine. Iste godine rođen je i Luka Dončić, koji je od najranijeg detinjstva bio okružen košarkaškom atmosferom.

Ipak, brak njegovih roditelja nije potrajao. Par se razveo 2008. godine, nakon čega je Luka većinu vremena provodio sa majkom. Uprkos razvodu, Saša je ostao važna figura u sinovom životu, posebno kada je reč o sportu.

"Iz Madrida je otišao u Dalas, tako da ne možete da viđate svoje dete svaki dan ili čak svake nedelje. Kao roditelj, zato još više cenite te trenutke. Svaki trenutak koji mogu da provedem s njim, gde god da je to moguće, znači mi ceo svet", rekao je Saša Dončić za "D Magazine" 2023. godine.

Sin koji je nadmašio oca

Luka Dončić krenuo je očevim stopama već kao dečak. Talentovan i izuzetno ambiciozan, brzo je napredovao, a prelazak u madridski Real Madrid bio je ključni trenutak njegove karijere. Nedugo zatim usledio je odlazak u NBA ligu, gde je postao jedna od najvećih zvezda svoje generacije.

Saša Dončić više puta je isticao da ga kod sina najviše impresionira snažan takmičarski karakter.

Prema njegovim rečima, Luka ne voli poraze, bez obzira da li je reč o košarci ili nekoj sasvim običnoj igri.

"Bilo da su domine, šah ili tenis… Čak i kada šutiramo slobodna bacanja. Kažem mu: Pusti me da pobedim, nisam igrao košarku godinama. Ali on neće, jer mrzi da gubi. Upravo to ga čini drugačijim, on je rođeni pobednik i želi da pobedi u svemu", rekao je Saša Dončić govoreći o svom sinu.

Veza uprkos udaljenosti i ista sudbina koju su doživeli

Razvod, vreme sa majkom i odlazak u Sjedinjene Američke Države značio je da otac i sin više ne mogu da se viđaju često kao ranije. Tako su Luka i Saša Dončić doživeli istu sudbinu da svoju decu retko viđaju. Luka je svoje ćerke vrlo retko viđao, a ta situacija je eskalirala na kraju i pozivom policiji od strane njegove bivše verenice Anamarije, kada je pokušao da ih vidi. Na kraju se ta ljubavna bajka završila katastrofom.

Ipak, pronašli su način da ostanu povezani.

Jedan od njihovih neobičnih rituala jeste igranje domina preko interneta, što je postalo deo Lukine rutine pred utakmice. Kroz takve male navike održavaju blizak odnos uprkos hiljadama kilometara koje ih dele.

"Moram da priznam da je Luka bolji, ali ne mnogo", šaljivo je rekao Saša Dončić

Nova porodica

Nakon razvoda od Mirjam Poterbin, Saša Dončić je započeo novu životnu fazu sa Hrvaticom Nikolinom Dragičević. Sa njom je dobio dve ćerke, a Luka je tako postao stariji brat dvema devojčicama.

Iako je njegov sin danas jedna od najvećih sportskih zvezda na planeti, životna priča Saše Dončića pokazuje da je iza tog uspeha stajala porodica u kojoj je sport bio deo svakodnevice. Iz takvog okruženja potekao je košarkaš koji je danas među najpoznatijim imenima svetske košarke.

