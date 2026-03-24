Čuveni srpski trener Miroslav Muta Nikolić dao je buran intervju za Sport Klub, u kojem je otvoreno izrazio nezadovoljstvo suđenjem u KLS.

Njegov tim, KK Vršac, bori se za opstanak u najvišem rangu takmičenja i, na pet kola pre kraja sezone, nalazi se u zoni ispadanja sa skorom 8-17. Iza njih je samo Sombor sa 5-20, dok su u borbu za uključeni i Dinamik i Mladost Zemun sa 9-16, kao i Radnički Kragujevac i OKK Beograd sa 10-15.

Nikolić je naglasio da je nezadovoljan brojnim sudijskim odlukama i generalnim ponašanjem arbitara prema njemu, što je stavio u prvi plan svog kritičkog osvrta.

Miroslav Muta Nikolić

- Neke sudije više ne cene ni šta se uradio u karijeri, ni autoritete, više ništa nije važno. Ne tražim poklone za minuli rad, samo kažem:“ Majstori, sudite pošteno svima.“ Pa, ko mora da se spusti u niži rang, neka ide, svima po zasluzi na terenu. A ne da pojedini klubovi, rešenje za probleme traže kroz šurovanje sa sudijama, pa oko delegiranja, svi će da se prepoznaju - rekao je Muta Nikolić.

Nikolić je, iako je dobio upozorenje da bi njegova izjava, čak i kada se odnosi na neimenovane arbitre mogla da dovede do disciplinske kazne, ostao pri svom stavu i nije popustio.

- Pa, šta mi savetujete, da budem ovca dok mnogi nameštaju. Oni kradu, a Vršac pošteno ispada iz lige. Kako pojedince nije sramota od donjih delova tela, kada obraza nemaju - naglasio je Nikolić za Sport Klub.

Košarkaška reprezentacija Srbije
