Mnogi ne misle da je tako, ali Nikola Jokić priznaje da sebe ne vidi kao najboljeg lidera tima i nudi zanimljivo objašnjenje zašto tako misli, pa je ovom izjavom šokirao košarkašku javnost širom sveta.

Svima je jasno da je Jokić najbolji u svom poslu, a on je sada otkrio šta je potrebno za ulogu lidera.

„Da biste bili lider, nekada je potrebno da budete ‘loš momak’, a mislim da ja to ne mogu da budem“, kazao je Srbin u 15-minutnom intervjuu za YouTube kanal Denver Nagetsa.

Otkrio je momak iz Sombora da će o tome razbisliti u budućnosti.

„Kada dođeš do te granice, sledeći korak je da postaneš ‘loš momak’. Izgleda da mi je to sledeći korak“, rekao je sa osmehom.

Jokić otkriva šta zamera samom sebi i na čemu posebno radi.

„Pokušavam da budem bolji saigrač. Da budem bolji lider, da ne pričam sa sudijama, kao što sam već mnogo puta rekao. Da ne trošim energiju na stvari koje ne mogu da kontrolišem, to je suština.“

Ne krije Jokić šta mu je cilj.

„Titula je verovatno jedina stvar koju želiš, zato se i takmičimo… Hoćeš da pobediš, hoćeš da budeš najbolji, a ne postoji veći dokaz da vrediš kada možeš da izgovoriš: ‘E, mi smo najbolji.’“