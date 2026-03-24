Slušaj vest

Danas se obeležava 27. godišnjica početka NATO bombardovanja SR Jugoslavije, kada je stradalo 3.500 ljudi, a uništena su bolnice, mostovi, škole i kulturna dobra

Tim povodom se oglasio proslavljeni srpski košarkaš i čuveni trener Aleksandar Đorđević.

Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Sale je na društvenim mrežama podelio fotografiju zgrade u plamenu iz tog perioda, uz poruku:

„Da se ne zaboravi, 24. 3. 1999 – 10. 6. 1999“.

Uz objavu je dodao i tri simbola – molitvu, zastavu Srbije i srce.

