Sale se oglasio
Košarka
MOĆNA PORUKA SAŠE ĐORĐEVIĆA NA GODIŠNJICU BOMBARDOVANJA SRBIJE: Objavio je tužnu fotografiju i tri simbola! Pogledajte šta je legendarni Srbin poručio! FOTO
Slušaj vest
Danas se obeležava 27. godišnjica početka NATO bombardovanja SR Jugoslavije, kada je stradalo 3.500 ljudi, a uništena su bolnice, mostovi, škole i kulturna dobra
Tim povodom se oglasio proslavljeni srpski košarkaš i čuveni trener Aleksandar Đorđević.
Aleksandar Saša Đorđević
Vidi galeriju
Sale je na društvenim mrežama podelio fotografiju zgrade u plamenu iz tog perioda, uz poruku:
„Da se ne zaboravi, 24. 3. 1999 – 10. 6. 1999“.
Uz objavu je dodao i tri simbola – molitvu, zastavu Srbije i srce.
Reaguj
Komentariši