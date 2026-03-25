Slušaj vest

Košarkaši Denvera posle dramatične završnice savladali su na gostovanju Finiks rezultatom 125:123.

Junak pobede bio je Nikola Jokić koji je na 12 sekundi pre kraja postigao odlučujući koš na meču.

Meč je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, 29. u sezoni i 193. u NBA karijeri. Za 35 minuta igre zabeležio je 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija!

Zahvaljujući sjajnoj igri u drugoj deonici Nagetsi su na poluvremenu imali dvocifrenu prednost 67:57. Blistao je Nikola Jokić - već na poluvremenu imao je 15 poena (6/8 iz igre), 11 skokova i devet asistencija.

1/5 Vidi galeriju Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Svega 18 minuta igre bilo je dovoljno Somborcu da upiše 29. tripl-dabl u sezoni. Na samom startu treće deonice zabeležio je 10. asistenciju i tako 86. put u karijeri stigao do tripl-dabla pre ulaska u poslednju deonicu, po čemu je neprikosnoven u ligi.

Samo dve izgubljene lopte imali su Nagetsi u prvom delu meča, a čak četiri u trećoj deonici i to ih je koštalo. Finiks je iskoristio greške gostiju i u finišu trećeg perioda igre napravio seriju 9:0 i napravio preokret (95:94). Ipak, trojkom Kema Džonsona u poslednjim sekundama Denver je uspeo da prekine nalet vrati minimalnu prednost pred odlučujući period igre (95:97).

Strpljivom i pametnom igrom Nagetsi su kontrolisali dešavanja na terenu na startu poslednje deonice. Posle poena Gordona sa linije za slobodna bacanja, na tri minuta pre kraja, imali su +6, ali Finiks se nije predavao. Nakon poena Bukera prišli su na -3, a onda je Jokić stupio na scenu. Vezao je četiri poena Srbin i odbio nalet, ali Finiks je preko sjajnog Devina Bukera došao do izjednačenja u poslednjem minutu. Pri rezultatu 123:123, na 12 sekundi pre kraja meča, Jokić preuzima odgovornost i postiže ključne poene. Imao je Finiks napad za pobedu ili produžetak, uspeo je Buker da uputi šut za tri iz dobre pozicije, ali ovaj put nije bio precizan.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa 45 pobeda i 28 poraza, dok Finiks zauzima sedmo mesto sa skorom 40-33.