Zbog neprimerene reakcije Jokić je dobio tehničku u prvoj deonici.
SUTKINJA RAZBESNELA JOKIĆA! Nikoli pao mrak na oči, krenuo ka njoj i svašta joj rekao - odmah mu je dala tehničku! (VIDEO)
Jedna diskutabilna odluka američke sutkinje razbesnela je Nikolu Jokića na meču protiv Finiksa.
Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia
Dosudila je faul za domaći tim i to se nije svidelo Somborcu, okrenuo se ka njoj i žestoko protestvovao, pa je bila prinuđena da mu dosudi tehničku.
Inače, Denver je na poluvremenu imao deset poena prednosti (57:67), a Jokić je za manje od 20 minuta igre zabeležio 15 poena, 11 skokova i devet asistencija, bez izgubljene lopte.
