Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Finiks - Denver, Nikola Jokić

Na meču protiv Finiksa Jokić je za svega 18 minuta igre uspeo da zabeleži tripl-dabl, 29. u sezoni! Bio je to peti najbrži tripl-dabl u istoriji najjače lige sveta.

Već na poluvremenu imao je 15 poena (6/8 iz igre), 11 skokova i devet asistencija. Na samom startu treće deonice zabeležio je 10. asistenciju i tako 86. put u karijeri stigao do tripl-dabla pre ulaska u poslednju deonicu, po čemu je neprikosnoven u ligi.

Otkako se u NBA vodi precizna statistika (sezona 1997/98), niko nikada nije bio toliko produktivan za tako kratko vreme.

profimedia0837873314.jpg
Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium