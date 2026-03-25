Preuzeo odgovornost i doneo važnu pobedu svom timu!
majstorija
POGLEDAJTE JOKIĆEV KOŠ ZA POBEDU! Potez kojim je maestralni Somborac nokautirao protivnika i bacio publiku u očaj! (VIDEO)
Slušaj vest
Denver je na teškom gostovanju savladao posle dramatične završnice Finiks Sanse rezultatom 125:123, a apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.
Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Na 12 sekundi pre kraja meča, pri rezultatu 123:123, Srbin je preuzeo odgovornost i postigao odlučujući koš na meču.
Pogledajte potez koji je nokautirao protivnika i bacio u očaj domaće navijače:
Inače, Jokić je utakmicu završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - zabeležio je 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija čudesni Somborac.
Reaguj
Komentariši