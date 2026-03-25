Slušaj vest

Fantastičan učinak imao je Nikola Jokić u pobedi Denvera nad Finiks Sansima.

Nagetsi su posle drame slavili na gostovanju u Arizoni (125:123), a masetralni Somborac meč je završio sa 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija.

Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Verovali ili ne, bila je to Nikolina 17. utakmica u karijeri sa učinkom 20/15/15, po čemu je apsolutni rekorder NBA lige.

Koliko je ovaj podvig impresivan najbolje govorio činjenica da u poslednjih 40 godina, od kada se u NBA radi napredna statistika, niko drugi nema više od sedam utakmica sa ovakvim učinkom.

I to nije sve... Jokiću je nešto manje od 18 minuta igre bilo dovoljno da ostvari dvocifren učinak u tri kolone na meču protiv Finiksa, što je peti najbrži tripl-dabl u istoriji NBA.

Podsetimo, Jokić prvi na večnoj listi u ovoj kategoriji, pošto je 2018. godine ostvario tripl-dabl za 14 minuta i 33 sekunde.

Ne propustiteKošarkaPOGLEDAJTE JOKIĆEV KOŠ ZA POBEDU! Potez kojim je maestralni Somborac nokautirao protivnika i bacio publiku u očaj! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNOVI ŠOU JOKIĆA I TRIPL-DABL KAO OD ŠALE! Srbina niko ne može da zaustavi - spektakularna partija i KOŠ ZA POBEDU Denvera! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaKOŠARKA NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Jokić nastavlja da pomera granice - 18 minuta bilo je dovoljno Srbinu za novi TRIPL-DABL!
Nikola Jokić
KošarkaSUTKINJA RAZBESNELA JOKIĆA! Nikoli pao mrak na oči, krenuo ka njoj i svašta joj rekao - odmah mu je dala tehničku! (VIDEO)
Nikola Jokić

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium