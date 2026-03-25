Iz utakmice u utakmicu momak iz Sombora ne prestaje da iznenađuje. Taman kada pomislimo da smo od njega sve videli, Nikola Jokić nas ponovo ostavi bez teksta.

Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je prethodne noći čudesni srpski košarkaš.

Nagetsi su na gostovanju posle neizvesne završnice savladali Finiks (125:123), a junak pobede bio je upravo Nikola Jokić.

Ostvario je impresivan učinak i postigao odlučujući koš za važan trijumf svog tima.

Meč je završio 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija.

Poigravao se sa igračima Finiksa čitav meč - dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima dovodio do ludila protivničke igrače i publiku.

Uživajte u njaboljim potezima srpskog Džokera.

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium