NIKOLA JOKIĆ, DAME I GOSPODO - UŽIVAJTE! Čista magija u režiji srpskog Džokera! Čovek radi bukvalno šta god poželi! (VIDEO)
Iz utakmice u utakmicu momak iz Sombora ne prestaje da iznenađuje. Taman kada pomislimo da smo od njega sve videli, Nikola Jokić nas ponovo ostavi bez teksta.
Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je prethodne noći čudesni srpski košarkaš.
Nagetsi su na gostovanju posle neizvesne završnice savladali Finiks (125:123), a junak pobede bio je upravo Nikola Jokić.
Ostvario je impresivan učinak i postigao odlučujući koš za važan trijumf svog tima.
Meč je završio 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija.
Poigravao se sa igračima Finiksa čitav meč - dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima dovodio do ludila protivničke igrače i publiku.
Uživajte u njaboljim potezima srpskog Džokera.