Lična priznanja ne juri, statistika je ono što ga najmanje zanima u igri, druge pušta da pričaju o tome, a svoje mišljenje iznosi isključivo na terenu.

Na meču protiv Finiksa neverovatan podvig napravio je srpski košarkaš Nikola Jokić. Zabeležio je 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija, ostvario peti najbrži tripl-dabl u istoriji NBA i pogodio koš za važnu pobedu svog tima - ali nakon meča ni u jednom trenutku nije isticao sebe u prvi plan.

Nakon meča skromni Srbin naglasio je da je ovo bila timska pobeda.

"Kontrolisali smo utakmicu, imali smo dvocifrenu prednost, oni su se vratili, onda smo opet poveli, ali oni su se ponovo vratili i učinili završnicu zanimljivom. Nismo smeli da gubimo lopte i dajemo im nadu, ali dešava se... Na kraju smo pogodili važne šuteve i pobedili", rekao je Nikola.

Upitao je novinar Nikolu da li i dalje uči o svojim saigračima.

"Da, uvek učite. Drugačije situacije, mečevi... Uvek se uči. Drago mi je da smo danas odreagovali dobro i nadam se da ćemo nastaviti da igramo tako".

Osvrnuo se novinar i na Nikolin impresivan učinak na ovom meču.

"Takva je utakmica bila, pogađali smo mnogo šuteva u prvom poluvremenu. Momci su bili dobro postavljeni, ja sam ih pronalazio - dešava se" skroman je bio Nikola.

Usledio je sjajan komentar američkog novinara.

"Da, ali tebi se to često dešava".

Nikola se nasmejao i zahvalio.

Pogledajte ovaj zanimljiv razgovor: