MOĆNE REČI TRENERA DENVERA ODZVANJAJU AMERIKOM! Njegovu izjavu o Jokiću podelila je i NBA liga: Svaki ljubitelj sporta ovo mora da posluša! (VIDEO)
Trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman, podelio je utiske nakon izuzetno važne pobede svog tima na gostovanju u Arizoni.
Podsetimo, Denver je posle neizvesne završnice savladao Finiks rezultatom 125:123, a apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.
Zabeležio je Somborac impresivan tripl-dabl (23 poena, 17 skokova, 17 asistencija) i na 12 sekundi pre kraja meča postigao koš za pobedu svog tima.
Sipao je hvalospeve Adelman na račun čudesnog Srbina nakon meča.
"On je ultimativni, ultimativni igrač, koji sve saigrače čini bitnim delom igre - 17 asistencija, kvalitetna dodavanja, veliki šutevi na kraju, bilo je zabavno gledati njega i Džamala", rekao je Adelman.
Nije se tu zaustavio trener Nagetsa:
"Po mom mišljenju, on je najbolji igrač na svetu. Dobar je za košarku, dobar je za sport - rekao sam to i ranije. Koji god sport da igrate, on je pravi primer. Tako se igra timski sport. On to radi zauvek", rekao je Adelman.
Moćne reči oduševljenog trenera ekipe iz Kolorada prenela je i NBA liga na svom zvaničnom X nalogu.