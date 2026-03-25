Slušaj vest

Košarkaški klub Panatinaikos zvanično je saopštio da je prekinuo saradnju sa bivšim NBA asom Rišonom Holmsom.

"Objavljujemo raskid saradnje sa Rišonom Holmsom. Zahvaljujemo mu se i želimo mu sve najbolje u njegovom životu i karijeri" stoji u objavi grčkog velikana.

Stigao je letos Holms u Panatinaikos nakon 10 sezona provedenih u najjačoj ligi sveta, ali nije opravdao velika očekivanja trenera Ergina Atamana i vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulosa.

Nezadovoljan je bio Holms minutažom i ulogom u timu, a situacija je eskalirala nakon utakmice sa AEK-om u domaćem šampiontu, kada ga je Ataman javno isprozivao.

"Naši visoki igrači, počevši od Holmsa, spavali su na terenu. Nisu se pravilno kretali u odbrani od pika", rekao je, između ostalog, Ataman.

Nakon njegove izjave usledila je reakcija Holmsa i njegove supruge.

Na svom Instagram i X nalogu Amerikanac je postavio istu objavu. Stavio je gomilu emotikone koji plaču od smeha, što su mnogi protumačili kao ironičan odgovor na komentar trenera.

Nešto kasnije se oglasila i njegova supruga. Ona je zbog prozivki Atamana žestoko oplela po klubu:

"Jaki klubovi stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je deo igre, ali poštovanje i podrška uvek moraju biti na prvom mestu. Organizacija koja javno kritikuje svoje sportiste umesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", poručila je ona.

To je bio kraj za Holmsa. Ataman ga je momentalno sklonio iz tima, a par dana kasnije klub je ozvaničio rastanak.