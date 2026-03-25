Košarkaš Memfisa Dža Morant neće igrati do kraja sezone zbog uganuća levog lakta, potvrdio je prošle noći taj NBA klub.

Ovaj 26-godišnji košarkaš se povredio krajem januara.

Memfis je dodao i da u klubu veruju da će se Morant potpuno oporaviti za start naredne sezone.

Dža Morant Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Morant je ove sezone odigrao samo 20 utakmica za Memfis. Prosečno je postizao 19,5 poena po utakmici, što je njegov najlošiji rezultat od njegove druge sezone u NBA ligi.

Beta

