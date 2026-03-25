Košarkaši Klivlenda savladali su na svom terenu Orlando sa 136:131 i produžili svoj niz pobeda na četiri utakmice.

Najzaslužniji za pobedu Kavalirsa bio je Donovan Mičel sa 42 poena, koji je tako stigao do šeste utakmice ove sezone sa najmanje 40 ubačenih poena. Njega je najbolje pratio Džejms Harden sa 26 poena, dok je Evan Mobli dodao 19. ; U timu Orlanda, koji je doživeo šesti uzastopni poraz, najefikasniji je bio Paulo Bankero sa 36 poena.

I košarkaši Šarlota su upisali četvrtu pobedu u nizu pošto su na svom parketu bili bolji od Sakramenta sa 134:90.

Šarlot su do pobede vodili Kobi Vajt sa 26, Lamelo Bol sa 20 i Musa Dijabate sa 17 poena i 11 skokova. Na drugoj strani, Dekua Plovden postigao je 22 poena, dok je Malik Monk imao rekordnih 11 asistencija.

Košarkaši Njujorka su kao domaćini pobedili Nju Orleans sa 121:116 za svoj sedmi uzastopni trijumf.

Najefikasniji u redovima Njujorka bio je Džejlen Branson koji je postigao 32 poena, od čega 14 u poslednjoj četvrtini, dok su Karl Entoni Tauns i Odži Anunnobi dodali po 21 poen. U poraženom timu najbolji su bili Zajon Vilijamson sa 22 i Džeremaja Firs sa 21 postignutim poenom.