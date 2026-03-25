Ebuka Izundu, košarkaš Crvene zvezde, profilisao se ove sezone u mnogo važnog igrača u postavci trenera Saše Obradovića.

Izuzetno brz i okretan, uz visinu od 208 cm Ebuka Izundu postao je strah i trepet za protivnike Crvene zvezde, kako u napadu, tako i u odbrani.

Vratio se u ekipu - Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Povreda zadnje lože

Međutim, Ebuka Izundu propustio je poslednje dve mnogo važne utakmice za Crvenu zvezdu. Nije bio u sastavu protiv Panatinaikosa u Atini, a onda i protiv Partizana proteklog vikenda u regionalnom takmičenju.

Razlog za izostanak Ebukea Izundua bila je povreda zadnje lože, tačnije istegnuće mišića. Kako je otkrio trener Saša Obradović, snažni Nigerijac nije se povredio na utakmici ili treningu, već spletom okolnosti na parkingu ispred dvorane.

- Ništa ludo. Krenulo je negde od meča sa Fenerom, pa onda i protiv Dubaija. Osetio sam nešto za šta sam mislio da će proći tokom utakmice, ali sam morao da odem na pregled i otkrili su malo istegnuće. Samo je trebalo da odmorim nekoliko dana da se oporavim. Sada se osećam dobro, trčao sam - rekao je Ebuka Izundu za Meridiansport i nastavio:

Ebuka Izundu u dreus Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Baskonija ne sme da se potceni

- Nadao sam se da ću trenirati sa ekipom dan pred meč, ali je kondicioni trener imao druge planove za mene. Trčim punom brzinom, osećam se zaista dobro i mislim da sam spreman da igram. Ako je odluka na stručnom štabu, prihvatiću šta god oni kažu. Ja ću biti spreman kad god me pozovu, da uđem i pomognem timu.

Otišao je Ebuka Izundu sa ekipom u Španiju, na megdan Baskoniji, večeras od 20.30 časova.

- Moramo tamo da odradimo posao. Oni su trenutno slabije rangiran tim, ali ne smemo da ih potcenimo. Moramo da budemo fokusirani i spremni za borbu. Neće biti lako, igraju kod kuće i pokušaće da pronađu naše slabosti i da ih iskoriste. Moramo da igramo čvrsto i pokušamo da pobedimo.

Ebuka Izundu na zagrevanju pred utakmicu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Žal za Atinom

Objasnio je i koliko teško mu je palo što nije bio u timu u prethodne dve utakmice crveno-belih.

- Utakmica protiv Partizana je bila u redu, znao sam da mogu da odrade posao. Ali protiv Panatinaikosa sam baš želeo da igram. Malo sam ljut na sebe što nisam mogao da pomognem timu u tako važnom meču za nas. Ali sada je to iza mene i moram da se fokusiram na sledeću utakmicu - bio je jasan Ebuka Izundu.

Kurir sport/Meridiansport