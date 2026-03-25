Košarkaši Denvera pobedili su u gostima ekipu Finiksa sa 125:123 u NBA ligi, uz koš za pobedu i novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Somborac je utakmicu završio sa 23 poena i sa po 17 skokova i asistencija, što mu je donelo 29. tripl-dabl u sezoni.

Nakon impresivne partije, Nikola je stao pred kamere i izneo svoje utiske.

Najpre se osvrnuo na pobednički koš.

"Odigrali smo pik, mislim da je došlo do neke greške u njihovom pokrivanju. Džamal je imao poludistancu, prosledio je meni loptu, ja sam bacio i dao koš", rekao je Jokić.

Na insistiranje novinara prokomentarisao je i svoj učinak na ovom meču.

"Odgovarao mi je tok utakmice, pogađali smo šuteve, saigrači su bili slobodni, nisam mnogo gubio lopte. Mislim da je sve išlo meni na ruku", skroman je bio Nikola.

Do kraja regularnog dela sezone Denver će odigrati još devet utakmica.

"Moramo da ostanemo zdravi, da probamo da igramo našu košarku, da radimo male stvari na terenu bolje. Svako da odradi svoj deo posla" kaže Jokić.

Denver je imao problem sa letom pred ovaj duel.

"Dešava nam se to, kao da svaki let ima problem. Znali smo da ćemo kasno sleteti, ali bili smo i ranije u takvoj situaciji, nije nas to iznenadilo - tako je bilo i pre sedam dana. To ne sme biti izgovor, morate izaći na teren i igrati utakmicu", ističe Jokić.

Nakon pitanja novinara šta mu je draže - poeni ili asistencije, Nikola se prisetio mudrih reči svog pokojnog prijatelja.

"Moj prijatelj, koji je preminuo, govorio mi je da asistencija čini dva čoveka srećnim, a poeni samo jednog", rekao je Nikola Jokić.

Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja