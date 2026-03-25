Verbalni okršaj superstara Lejkersa Luke Dončića i centra Pistonsa Goge Bitadzea privukao je veliku pažnju "preko bare".

Pre par dana Luka je na utakmci protiv Detroita ušao u sukob sa bivšim asom Mege. U finišu treće deonice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške reči između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smeškao, a onda prišao sudiji i zagrmeo:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadzea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodelio po tehničku.

Nakon meča pravdao se Luka... Izjavio je da je morao da reaguje jer mu je Bitadze psovao porodicu na srpskom jeziku. Međutim, Goga je tvrdio da je to laž i da je Slovenac sve zakuvao.

Novi snimci, koji su se pojavili na mrežama, otkrivaju da su i jedan i drugi psovali na srpskom, a čini se da je to prvi uradio Luka, baš kao što je i rekao Bitadze.

Opsovao je Dončić na srpskom jeziku majku košarkašu iz Gruzije, razumeo ga je Goga dobro pa mu je žestoko uzvratio i nastao je haos.

Pogledajte snimak na kom se sve jasno vidi:

Nakon prepucavanja sudija im je dodelio po tehničku, pa je Luki pretila suspenzija jer mu je to bila 16. u sezoni. Međutim, nakon žalbe Lejkersa disciplinska komisija NBA lige odlučila je da im poništi tehničke i Dončić je imao pravo nastupa protiv Pistonsa.