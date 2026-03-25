Pol Džordž jedan je od najboljih NBA košarkaša u poslednjoj deceniji, ujedno i srpski zet.

Košarkaš Filadelfije Pol Džordž vraća se na teren protiv Čikaga naredne noći, pošto je odslužio suspenziju od 25 utakmica zbog pozitivnog doping testa u februaru.

Pol Džordž u dresu Filadelfije Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Nije kriv, ali je kažnjen

Istine radi, treba reći da Pol Džordž (35) nikada nije bio pozitivan na doping testu, niti je ikada bio suspendovan zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci (PED) tokom svoje NBA karijere. Do tog pozitivnog nalaza došlo je zbog zloupotrebe zabranjene supstance koju je koristio kako bi poboljšao svoje mentalno zdravlje, kako je sam igrač rekao.

Pol Džordž imao je psiholoških problema zbog povrede tokom leta. Žurio je sa oporavkom, a neizvesnost je depresivno uticala na njega.

- Najviše boli kad razočaraš ljude. Najteže je kada tvoje telo nije tamo gde znaš da može da bude, ili gde je nekada bilo. To utiče na mentalno stanje, jer znaš da imaš ograničenja. Ali, osećam se dobro. Mentalno znam da sam sposoban da radim ono što mogu i što sam godinama radio na terenu - otkrio je Pol Džordž.

Pol Džordž u meču Filadelfije i Atlante Foto: ERIK S. LESSER/EPA

Mentalni problemi

Amerikanac nije prvi košarkaš koji je imao mentalnih problema. Sa istim mukama susretali su se Riki Rubio, Kevin Lav, Nikola Batum...

- Biti vrhunski sportista ostavlja posledice. Ovih 25 utakmica bilo je upravo ono što je mom telu bilo potrebno. Govorio sam tokom cele karijere – dok se nosim sa mentalnim zdravljem, nisam superheroj. Ja sam čovek i napravio sam grešku u tom trenutku - kazao je Džordž.

Amerikanac ima impresivnu NBA karijeru koju je počeo 2010. u Indijani, a igrao je još za Oklahomu i Los Anđeles Kliperse, pre nego što je stigao u Filadelfiju. Bilo je to u leto 2024. kada je sa Siksersima Džordž parafirao ugovor na četiri godine, vredan 212 miliona dolara.

1/8 Vidi galeriju Danijela Rajić i Pol Džordž Foto: Printscreen / Instagram / danielarajic

Ostao bez 11,7 miliona dolara

Zbog suspenzije Pol Džordž je ove sezone ostao bez 11,7 miliona dolara, od ukupnih 51,7 miliona koliko je trebalo da zaradi da je igrao. Bio je povređen i nije blistao u redovima Filadelfije, u kojoj je imao učinak od 16 poena, pet skokova i 3,7 asistencija uz 42% šuta iz igre i 38% za tri poena za 30 minuta. Nije loše, reklo bi se, ali to je njegov najslabiji učinak u karijeri.

Pol Džordž oženjen je Srpkinjom Danijelom Rajić, koja je rodom iz okoline Pančeva. Njihova veza jedna je od najintrigantnijih i najpraćenijih ljubavnih priča u svetu NBA košarke, jer je počela velikim skandalom, a prerasla u stabilan i srećan brak. Krunisan sa troje dece.

Pol Džordž i Danijela Rajić u provodu Foto: Printskrin/Instagram

Uz Srpkinju je sve lakše

Njihova veza počela je 2013. godine i bila je sve samo ne mirna. Upoznali su se dok je Danijela radila u Majamiju. Ubrzo je ostala trudna, a mediji su brujali o tome da joj je Pol ponudio milion dolara da abortira. Posle rođenja prve ćerke, Olivije, urađen je DNK test koji je potvrdio očinstvo. Usledila je pravna borba oko starateljstva, ali su ubrzo shvatili da se zapravo vole.

Umesto neprijateljstva, Pol i Danijela odlučili su da pokušaju ponovo. Od 2017. godine su nerazdvojni, a njihova veza je postala primer stabilnosti u NBA krugovima. Par se zvanično venčao u junu 2022. godine na intimnoj ceremoniji u Italiji, na jezeru Komo, a potom i u Kaliforniji.

Pol Džordž i Danijela Rajić sa decom Foto: Printskrin/Instagram

Brak i troje dece

Pored Olivije imaju još jednu ćerku Natašu. Sinu su dali pravo srpsko ime - Vuk. Pol Džordž je postao "srpski zet" u punom smislu te reči. Zahvaljujući Danijeli, NBA zvezda je zavolela Srbiju.

Tako da na društvenim mrežama objavljuje snimke na kojima sluša srpsku muziku (narodnjake) i uživa u srpskim specijalitetima poput sarme i ćevapa. Slavi i pravoslavne praznike, a deca uče srpski jezik.