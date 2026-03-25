Džordž je suspendovan krajem januara zbog kršenja pravila NBA programa protiv nedozvoljenih supstanci. U svom prvom javnom obraćanju od tada, uputio je izvinjenje saigračima, navijačima i porodici.

"Najviše boli to što sam razočarao ljude", rekao je Džordž.

On je objasnio da je odluka o uzimanju zabranjene supstance bila povezana sa psihičkim problemima izazvanim povredom kolena tokom pripremnog perioda, koja je uticala na njegove igre ove sezone.

"Najteže je kada telo nije tamo gde znate da treba da bude. To utiče i na mentalni aspekt, jer osećate ograničenja", istakao je iskusni košarkaš.

Džordž ove sezone prosečno beleži 16 poena u 27 utakmica, a jedan od najboljih mečeva odigrao je neposredno pre suspenzije, kada je ubacio 32 poena uz devet trojki protiv Milvokija.

Tridesetpetogodišnji košarkaš je pred početak sezone 2024/25. potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 212 miliona dolara, ali je njegovu prvu godinu u Filadelfiji obeležio niz povreda.

Ne propustiteKošarkaKLADIO SE NA SEBE, PA OSTAO BEZ 30.000.000 DOLARA! Neverovatna priča: Kako je alavi Amer za par meseci izgubio sve!
Kem Tomas
KošarkaOŽENIO JE FATALNU SRPKINJU, PA BIO POZITIVAN NA DOPING TESTU: Izdržao je kaznu i spreman je za povratak na NBA teren - srpski zet se vraća u velikom stilu!
Pol Džordž i Danijela Rajić
KošarkaDONČIĆ JE PSOVAO NA SRPSKOM I SVI SU TO SADA VIDELI! Isplivali snimci koji otkrivaju pravu istinu o sukobu o kom Amerika bruji danima! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-22 083237.jpg
Košarka"MOJ PRIJATELJ, KOJI JE PREMINUO, JEDNOM PRILIKOM MI JE REKAO..." Jokić odigrao partiju za anale, stao pred kamere i otvorio dušu!
Nikola Jokić

NBA liga zvala Crvenu zvezduž Izvor: Kurir