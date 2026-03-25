Džordž je suspendovan krajem januara zbog kršenja pravila NBA programa protiv nedozvoljenih supstanci. U svom prvom javnom obraćanju od tada, uputio je izvinjenje saigračima, navijačima i porodici.

"Najviše boli to što sam razočarao ljude", rekao je Džordž.

On je objasnio da je odluka o uzimanju zabranjene supstance bila povezana sa psihičkim problemima izazvanim povredom kolena tokom pripremnog perioda, koja je uticala na njegove igre ove sezone.

"Najteže je kada telo nije tamo gde znate da treba da bude. To utiče i na mentalni aspekt, jer osećate ograničenja", istakao je iskusni košarkaš.

Džordž ove sezone prosečno beleži 16 poena u 27 utakmica, a jedan od najboljih mečeva odigrao je neposredno pre suspenzije, kada je ubacio 32 poena uz devet trojki protiv Milvokija.

Tridesetpetogodišnji košarkaš je pred početak sezone 2024/25. potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 212 miliona dolara, ali je njegovu prvu godinu u Filadelfiji obeležio niz povreda.

(Beta)