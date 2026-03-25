Komesar lige Adam Silver izjavio je da odluka odražava interes da se razmotri širenje na dva tržišta sa dugom košarkaškom tradicijom.

"Radujemo se narednom koraku i razgovorima sa zainteresovanim stranama", rekao je Silver.

Liga je angažovala investicionu banku "PJT Partners" kao strateškog savetnika za procenu potencijalnih tržišta, vlasničkih grupa, infrastrukture dvorana i ekonomskih efekata širenja.

Iako proširenje još nije izvesno, odluka predstavlja važan korak ka povratku NBA u Sijetl, koji je bez tima od 2008. godine, kada su Sujetl Supersoniksi preseljeni u Oklahomu.

Las Vegas je u međuvremenu postao važan deo NBA sistema, kao domaćin Letnje lige i završnice NBA Kupa.

U slučaju realizacije proširenja, NBA bi mogla da dobije nove timove najranije u sezoni 2028/29, uz očekivanu visoku cenu ulaska u ligu, kao i moguće promene u rasporedu konferencija.

(Beta)