GLAVNI KANDIDATI: LAS VEGAS I SIJETL! Vlasnici NBA franšiza odobrili proces za ulazak dve nove ekipe
Komesar lige Adam Silver izjavio je da odluka odražava interes da se razmotri širenje na dva tržišta sa dugom košarkaškom tradicijom.
"Radujemo se narednom koraku i razgovorima sa zainteresovanim stranama", rekao je Silver.
Liga je angažovala investicionu banku "PJT Partners" kao strateškog savetnika za procenu potencijalnih tržišta, vlasničkih grupa, infrastrukture dvorana i ekonomskih efekata širenja.
Iako proširenje još nije izvesno, odluka predstavlja važan korak ka povratku NBA u Sijetl, koji je bez tima od 2008. godine, kada su Sujetl Supersoniksi preseljeni u Oklahomu.
Las Vegas je u međuvremenu postao važan deo NBA sistema, kao domaćin Letnje lige i završnice NBA Kupa.
U slučaju realizacije proširenja, NBA bi mogla da dobije nove timove najranije u sezoni 2028/29, uz očekivanu visoku cenu ulaska u ligu, kao i moguće promene u rasporedu konferencija.
(Beta)