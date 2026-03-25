Slušaj vest

Žreb će biti održan 31. marta od 14 časova u "Kući košarke" u švajcarskom Mijeu, a srpske košarkašice dočekuju ga nakon maksimalnog učinka u prvom krugu, sa četiri pobede iz isto toliko utakmica i prvog mesta u G grupi.

Pored Srbije, u prvom šeširu nalaze se Francuska, Španija, Nemačka, Italija i Turska. U drugom šeširu su Češka, Mađarska, Velika Britanija, Slovenija, Crna Gora i Grčka, dok treći čine Slovačka, Letonija, Hrvatska, Portugal, Ukrajina i Poljska. U četvrtom šeširu su Izrael, Luksemburg, Holandija, Danska, Bugarska i Austrija.

Ukupno 24 selekcije biće raspoređene u šest grupa sa po četiri tima. Kvalifikacije će se igrati u dva termina, u novembru 2026. i februaru 2027. godine, tokom kojih će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće po dve najbolje selekcije iz svake grupe.

Domaćini šampionata, Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, učestvovaće u kvalifikacijama kroz grupu H, ali imaju obezbeđeno mesto na završnom turniru.

(Beta)

Košarkašice: Srbija - Island