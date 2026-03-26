Košarkaši Kluža pobedili su večeras na svom terenu Cedevita Olimpiju 98:95 (21:15, 23:24, 27:32, 27:24), u utakmici Top 8 faze ABA lige.

Rumunsku ekipu predvodili su Deron Rasel sa 27 poena, 13 asistencija i sedam skokova, uz indeks od 37 poena i Mičel Krik sa 28 poena i četiri skoka uz indeks od 30 poena.

1/32 Vidi galeriju

Dušan Miletić pobedi je doprineo sa 18 poena i pet skokova, a Najdžel Sizar sa 10 poena i devet skokova.

U ekipi Cedevita Olimpije Dvejn Stjuart postigao je 20 poena, Metju Hurt imao je 19, a David Škara 13 poena i osam skokova.