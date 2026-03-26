Košarkaši Denvera pobedili su danas u gostima ekipu Finiksa sa 125:123 u NBA ligi, uz novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je utakmicu završio sa 23 poena i sa po 17 skokova i asistencija, što mu je donelo 29. tripl-dabl u sezoni.

Košarkaši Finiksa su gubili 117:109 na nešto više od tri minuta pre kraja meča, ali su se vratili u igru. Buker je 30 sekundi pre kraja doneo izjednačenje Finiksu (123:123), ali je Jokić potom postigao pobednički koš na 11,5 sekundi pre kraja utakmice.

Finiks je nakon toga imao poslednji napad, Buker je pokušao trojkom da donese trijumf svom timu, ali nije uspeo.