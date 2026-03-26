Č-U-D-O! Ne postoji druga reč da se opiše šta je Nikola Jokić uradio protekle noći: Au, kakve brojke
Košarkaši Denver Nagetsa pobedila su Dalas Maverikse sa 142:135.
Nova spektakularna partija je viđena od Nikole Jokića, koji je došao do, pa gotovo, neverovatno učinka - 23 poena, 21 skok i čak 19 asistencija!
Napadački raspucan bio je. Džamal Marej, sa čak 53 poena, uz šut iz igre 19/28, trojke 9/14, slobodna bacanja 6/6.
Sama utakmica bila je napadački festival, a odbrane gotovo da se nisu ni igrale. Uostalom, 277 poena sve govori. Kada je tako - Jokićev učinak je obično čudesan. Međutim, srpski as je sada otišao i korak dalje sa impresivnim broje asistencija i skokova.
Ovom pobedom Denver je zadržao 4. mesto na Zapadu. Do kraja prvog dela sezone Denveru sledi velika borba sa Lejkersima za treće mesto, ali isto tako i pokušaj da se odbrane napadi Hjustona i Minesote koji "dišu za vratom" Adelmanovoj četi.
Košarkaši Denvera pobedili su danas u gostima ekipu Finiksa sa 125:123 u NBA ligi, uz novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.
Jokić je utakmicu završio sa 23 poena i sa po 17 skokova i asistencija, što mu je donelo 29. tripl-dabl u sezoni.
Košarkaši Finiksa su gubili 117:109 na nešto više od tri minuta pre kraja meča, ali su se vratili u igru. Buker je 30 sekundi pre kraja doneo izjednačenje Finiksu (123:123), ali je Jokić potom postigao pobednički koš na 11,5 sekundi pre kraja utakmice.
Finiks je nakon toga imao poslednji napad, Buker je pokušao trojkom da donese trijumf svom timu, ali nije uspeo.