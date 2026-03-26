Luka je ovoga puta ubacio 43 poena.
OSMEH OD UVA DO UVA! Luka Dončić nastavlja da baca magiju, nova neverovatna utakmica za njega (VIDEO)
Dončić nastavlja sa neverovatnim igrama.
Los Anđeles Lejkersi su pobedili Indijanu sa 137:130, predvođeni Lukom Dončićem koji je postigao 43 poena.
Slovenački košarkaš nastavio je sa impresivnim izdanjima i potpuno zasluženo došao je do ozbiljne kandidature za MVP titulu.
Što se preostalih mečeva tiče. Atlanta je posle produžetka bila bolja od Detroita sa 130:129, dok je San Antonio upisao sedmu pobedu u nizu slavivši protiv Memfisa sa 123:98.
Portland je savladao Milvoki sa 130:99, Golden Stejt je pobedio Bruklin sa 109:106 i obezbedio mesto u plej-inu, dok je Minesota slavila protiv Hjustona sa 110:108 posle produžetka.
